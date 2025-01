Quotidiano.net - Seminaristi iperconnessi. La messa è finita, andate su YouTube

"Lasui social". Più che una benedizione per il momento questa resta ancora una provocazione, anche se non si sa per quanto, visto che, fatto il segno della croce e usciti sul sagrato, siamo tutti lì ad affondare i polpastrelli sulla tastiera del cellulare per aggiornare i nostri profili. Niente chiacchiere e saluti, via sui social. Lo sanno anche nelle fabbriche dei preti, dove i sacerdoti di domani studiano oggi (sul campo) come aggiornare la formula di congedo dell’ite, missa est. E questa sì non è sola una battuta, perché, nella transizione in atto dalla vita reale a quella virtuale, fa riflettere il dato secondo cui in Italia, su 1.698diocesani, il 99% naviga su Facebook e dintorni. Per l’en plein c’è da scommetterci che, presto o tardi, anche l’ultimo futuro operaio della vigna del Signore aprirà il suo account e si connetterà, se non con Dio (questione di Rete?), almeno con il mondo sempre più digitalizzato.