Palestra scolastica di Bibbiena, il punto sui lavori

Arezzo, 20 gennaio 2025 –di, ilsui. In 15 anni di amministrazione Bernardini-Vagnoli investiti più di 20 milioni di euro sulle scuole del comune diProcedono speditamente idi costruzione della nuovadi. A darne notizia è il primo cittadino Filippo Vagnoli, in visita ai variaperti sul territorio comunale. E’ stato fatto il getto delle fondazioni, già armato tutto il blocco, mentre nei prossimi giorni tutti potranno iniziare a vedere la struttura di legno del nuovo immobile cittadino che sarà utilizzata dagli alunne e alunni della scuola adiacente, ma anche dalle associazioni. Il corpo spogliatoi e nuove aule per la scuola è già stato realizzato in cemento, sono state fatte le tamponature e installato il cappotto.