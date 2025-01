Anteprima24.it - Moretti (Civico 22) replica a De Pierro: “Programmazione come tela di Penelope”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Angelodi22 in risposta al vicesindaco Francesco De(LEGGI QUI).“Comprendo bene la buona lena del vice-sindaco nel difendere il proprio operato, ma egli non si accorge che nella sua risposta c’è proprio tutta la nostra doglianza: laistituzionale di un ente non può essere ridotta unadi, un continuo cucire scucire e poi ricucire ancora (e la lana non è fatta di nient’altro che i soldi di tutti noi contribuenti per giunta). Questa amministrazione Mastelliana è iniziata nel lontano 2016, ha goduto di ogni beneficio finanziario (dai PICS al PNRR), non è possibile che un’opera centralePiazza Duomo non sia mai stata oggetto di semplice completamento e dopo otto anni dobbiamo sentire ancora parlare di Project financing.