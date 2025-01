La moglie l’ha trovato così Patrizio morto nel giardino di casa poi la scoperta | Sono stati i cani

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 19 gennaio 2025,Donati, noto veterinario e allevatore di alani, è statosenza vita neldella sua abitazione a Cerro Maggiore, in provincia di Milano. A scoprire il corpo è stata la, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Donati presentava profonde ferite alla testa, al collo e a un braccio, compatibili con morsi di cane.>> “morti sul colpo”. Inferno di lamiere, le vittimedue 2 ventenni: l’incidente è stato devastanteDonati, 72 anni, era conosciuto come il “Re degli alani” per la sua lunga carriera nell’allevamento di questa razza. La sua passione lo aveva portato a fondare l’allevamento “La Baia Azzurra”, che aveva prodotto numerosi campioni mondiali ed europei. Oltre alla laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università Statale di Milano, nel 2007 aveva ottenuto una seconda laurea all’Università di Pisa in “Tecniche di allevamento deidi razza ed educazione cinofila”.