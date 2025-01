La Ducati entra nel 2025 con Bagnaia e Marquez | l’obiettivo è vincere tutto

Leggi su Sportface.it

Il TeamCorsenele lo fa con la tradizionale presentazione della prossima stagione nell’appuntamento con “Campioni in pista”. Per il terzo anno di fila è Madonna di Campiglio a ospitare l’evento, al quale quest’annosi è presentata senz’altro con la novità più interessante in vista del prossimo Mondiale di MotoGP: l’accoppiata Pecco-Marc. “è in una posizione molto positiva non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto l’aspetto del prodotto. Il Team MotoGP per ilha un potenziale davvero importante che credo possa spingere tutti gli addetti ai lavori a migliorarsi di continuo”, ha esordito Claudio Domenicali, CEO diMotor Holding. “Questo aspetto è la base della nostra filosofia. I nostri piloti sono ambasciatori eccezionali e noi ci emozioniamo sempre a vederli in pista.