Il rider sopravvissuto. Perse una gamba divenne un simbolo: "Ancora poche tutele"

Francesco Iennaco lavorava comea Milano 7 anni fa, quando fu investito da un tram mentre correva in scooter a consegnare pizze per Just Eat. L’infortunio gli è costato l’amputazione delladestra dal ginocchio in giù. E il giovane - oggi ha 35 anni, vive a Bologna e lavora come collaboratore scolastico - è diventato ildi una categoria chelotta per avere. Il 30 dicembre, a Milano, ilMuhammad Ashfaq è stato investito e ucciso da un’auto. Un altro è rimasto coinvolto in un incidente qualche giorno dopo. Un altroè stato aggredito da una cliente. Di strada ce n’èda fare, quanto a sicurezza per i lavoratori? "Sì, purtroppo. La mia storia è tristemente servita anche ad accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro deie qualche passo avanti si è fatto.