Il calcio che sfida la logica | Juve giovane Napoli senza Kvara e la Serie A che ribalta ogni previsione

Com’è balordo il. Riprendendo in mano gli articoli tardoestivi, a ridosso delle prime giornate diA, pare trascorso un secolo da quando veniva magnificato il vanolismo: ovvero la presunta visione delin capo all’allenatore del Torino, sorpresa positiva di quelle settimane, caduta di schianto al momento dell’infortunio di Duván Zapata. Erano i giorni in cui la Roma veniva accreditata del miglior colpo di mercato, ovvero Matías Soulé, che adesso fatica a vedere il campo; e la Fiorentina si godeva l’unica doppietta di Albert Guðmundsson, attualmente abulico tra infortuni e ricerca di una propria posizione. Queste note stonate sono solo alcuni casi di come il torneo si incarica di stracciare la carta dei pronostici e i resoconti di cronaca invecchiati male, confermandosi film da seguire sì, per carità, ma i cui caratteri troveranno piena lettura solo ai titoli di coda.