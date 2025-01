Ilgiorno.it - “I documenti? Non ve li faccio vedere”. Poi insulta e spintona agenti

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Si è rifiutato di mostrare iai poliziotti e ha cominciato arli erli. Per questo un 31enne svizzero, nato negli Stati Uniti e incensurato, è stato denunciato la scorsa notte per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità alle autorità. E' stata la volante della polizia a notare il 31enne che con passo incerto passava proprio davanti alla questura. Una volta che glisi sono fermati per controllare idell'uomo, questo - fa sapere in una nota la questura di Como - non solo non ha voluto fornire le proprie generalità, ma ha anche iniziato a tenere un comportamento aggressivo, offensivo e violento nei loro confronti, con frasi denigratorie e spinte per allontanarli. I poliziotti quindi lo hanno caricato nell'auto di servizio, hanno fatto il giro dell'isolato e lo hanno portato in questura, dove il 31enne è stato denunciato.