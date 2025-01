Bergamonews.it - Comune e UniBg insieme per una Bergamo sempre più universitaria: al via un progetto tra Giunta e Prorettori

Leggi su Bergamonews.it

. Un incontro carico di significato e di prospettive quello di oggi, lunedì 20 gennaio a Palazzo Frizzoni, tra lacomunale della Sindaca Elena Carnevali e la squadra didell’Università degli studi diguidata dal Rettore Sergio Cavalieri. L’incontro, svoltosi nell’Aula Consiliare di piazza Matteotti, è stato un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra le due istituzioni, che hanno già avviato una solida collaborazione. Un confronto aperto e costruttivo, che ha permesso alla nuovadella Sindaca Carnevali e alla governance dell’Università, recentemente rinnovata, di condividere le linee programmatiche per il prossimo sviluppo dicome città.“Questo confronto è stato cruciale per consolidare le sinergie tra le nostre istituzioni — spiega il Rettore Sergio Cavalieri —.