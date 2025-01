Ilrestodelcarlino.it - Comitiva dispersa e salvata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella serata di ieri, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia, stazione Monte Falco, è intervenuta per recuperare unadi cinque persone (tre adulti e due bambini, residenti nel riminese)sul massiccio del Monte Fumaiolo, nel comune di Verghereto (FC). Il gruppo, dopo una sosta al rifugio Giuseppe, aveva perso l’orientamento nel tentativo di rientrare, complice il buio e la mancanza di attrezzatura adeguata. Allertato il numero di emergenza, i carabinieri di Forlì hanno attivato i soccorritori che, giunti sul posto in 40 minuti, hanno trovato i dispersi infreddoliti. Fornite mantelline termiche e torce frontali, i soccorritori hanno accompagnato laal Passo del Fumaiolo. Qui il 77enne del gruppo, affaticato e sotto tensione, è stato controllato dall’ambulanza di San Piero in Bagno, per poi fare rientro con la famiglia.