Boato nella notte, è ancora paura. Torna a colpire la banda delle poste

Le lancette dell’orologio segnano sul quadrante le 3,30 – il cuore della–, unsquarcia l’aria. Tremano i vetri della case in via Sant’Antonio, in centro a Massa Fiscaglia. C’è chi si sveglia di soprassalto, la quiete della domenica all’improvviso infranta. Come il postamat, sportello che si trova nel vano d’ingresso, oltre un cancello di ferro. Che salta, insieme ai pezzi di plastica e lamiera gialla. Il bottino si aggira sui 39mila euro. Indagano i carabinieri – la caserma è poco lontano –, lungo la strada le sirene dei vigili del fuoco di Codigoro, la via viene chiusa nell’odore acre di bruciato per i rilievi. Scorrono davanti agli occhi dei carabinieri, con loro c’è il vicecomandante della polizia municipale Renato Fiore, le immaginitelecamere. Dita incrociate, sperando che quei fotogrammi regalino un volto, una pista.