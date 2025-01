.com - Biagio Izzo protagonista de L’arte della truffa alla Sala Umberto

in scenacondi Augusto e Toni Fornari: una commedia brillante in cui il pubblico potrà assistere ad una. a fin di beneva in scena al Teatrodi Roma (qui il sito internet ufficiale) dal 15 gennaio al 2 febbraio 2025 con la regia di Augusto Fornari. La commedia, scritta dal regista insieme a Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, vede in scenaaccanto a Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.delle– La tramaLa vita di Gianmario emoglie Stefania viene sconvolta dal’arrivo del fratello di lei, Francesco, che la coppia e costretta a prendere a casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d’affari, e preoccupato che la presenza del cognato, nototore, possa nuocergli nei rapporti che lui intrattiene con alti prelati del Vaticano per i quali lavora.