Trump una cerimonia con Village People e inno E congela TikTok

A conferma della «relazione speciale» che è sbocciata tra la premier italiana Giorgia Meloni e Donald, con la premier ci sarà una nutrita rappresentanza di esponenti di Fratelli d'Italia tra le personalità che a Washington presenzieranno in Campidoglio alladi insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti. Giorgia Meloni avrà al suo fianco tre esponenti del suo partito: ci sarà Andrea Di Giuseppe, deputato di FdI, vicino atanto da avere seguito la notte elettorale del 5 novembre in Florida. Ma anche Domenico Giordano, in qualità di segretario generale dei Conservatori europei, e Carlo Fidanza, europarlamentare dei Fratelli e vicepresidente esecutivo della famiglia sovranista europea. Sarà invece assente, con decisione presa e comunicata quasi all'ultimo minuto, Matteo Salvini.