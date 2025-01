TikTok oscurato negli Usa | per fortuna arriva Trump

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 gen. (askanews) – Tik Tok si oscura mentre entra in vigore il divietoStati Uniti. “Spiacenti,non è disponibile al momento”: questo è il messaggio che compare agli utenti statunitensi che tentano di accedere alla popolare app video, che ha smesso di funzionare poche ore prima dell’entrata in vigoreStati Uniti di una legge federale che vieta alle aziende di ospitare o distribuire. “Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta– prosegue il messaggio – purtroppo questo significa che per ora non puoi usare. Siamoti che il presidenteha detto che collaborerà con noi per trovare una soluzione per ripristinareuna volta entrato in carica”. Stando a quanto riportato dai media americani,sarebbe stato rimosso anche dagli app store statunitensi di Apple e Google.