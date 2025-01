.com - Promozione / Pari e patta a Chiaravalle: Biagio Nazzaro-Marina finisce 1-1

Severini apre le marcature nonostante il dominio del, poi Sabbatini a fine primo tempo pareggia i conti.sempre al nono posto, ospiti in sesta posizione, 19 gennaio 2025 –si accontentano di un punto a testa. Il posticipo della 18^ giornata del girone A di1-1: la squadra di Gianluca Fenucci aveva aperto le marcature con un bel gol di Severini, mentre gli ospiti di Profili hanno trovato ilcon una punizione ben calciata da Sabbattini. Itti restano al nono posto con 25 punti, agganciati dalla Pergolese, a -4 dalla zona play-off.Primo tempoIlinizia meglio la sfida, cercando il predominio del gioco, ma è laa passare in vantaggio. Al 2? Sabbatini mette in mezzo per Pierandrei in area che calcia da posizione invitante, palla fuori.