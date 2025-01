Thesocialpost.it - Occhio fuori dall’orbita per il giocatore: terrore in campo. Cosa è successo

Leggi su Thesocialpost.it

Un gesto semplice e un incidente inquietante. È la sintesi perfetta per descrivere quanto accaduto a Ion Nicolaescu, attaccante moldavo dell’Heerenveen, durante una partita di Coppa d’Olanda. L’immagine è impressionante: nel soffiarsi il naso, ilha notato il propriodestro spostarsi in modo innaturale, quasi. Il rigonfiamento visibile sulla palpebra e l’insistenza del bulbo oculare hanno creato un momento di panico ine tra i tifosi.Lo scontro e la dinamica dell’incidenteL’episodio si è verificato durante la gara contro i dilettanti del Quick Boys, in una serata da dimenticare per l’Heerenveen, eliminato clamorosamente. Ma il risultato passa in secondo piano rispetto alla viralità di quelle immagini, che hanno lasciato tutti sbalorditi. La causa sembra risalire a un colpo ricevuto durante uno scontro di gioco: Nicolaescu, nonostante l’impatto, aveva proseguito come se nulla fosse.