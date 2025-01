Calciomercato.it - Non solo Cambiaso: il City raddoppia in casa Juventus

Leggi su Calciomercato.it

La trattativa del momento è quella trae Manchesterper, ma dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni: c’è un altro bianconero nel mirino di GuardiolaGli ultimi giorni insono stati caratterizzati dall’esplosione del caso. Quello che si era palesato semplicemente come un interesse, si è tramutato in un vero e proprio assalto da parte del Manchesteral terzino ligure. Come vi abbiamo raccontato anche su queste pagine, il giocatore è più che disposto a lasciare Torino per raggiungere Pep Guardiola in Premier League.Non: ilin– Calciomercato.it (LaPresse)Cristiano Giuntoli è in attesa della prima offerta ufficiale da parte dei Citizens, che dovrebbe attestarsi intorno ai 60/65 milioni di euro, mentre la valutazione da parte dellaè di 80 milioni di euro.