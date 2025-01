Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 19 gennaio 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 19Torna, 19In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,19su Rai 1.della puntata di, 19La puntata si aprirà con un talk sulla storia di Sanremo con, in studio, alcuni protagonisti del Festival, tra i ,quali Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Antonella Bucci: con loro anche gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti.