Cantieri in corso. Vico Alto, ponte aperto a febbraio

Ufficialmente ancora nessuno si sbilancia, ma a iniziodovrebbe riaprire ilche collega il quartiere dia viale Sclavo. I lavori condotti da Rfi sulche sovrasta la linea ferroviaria sono in dirittura d’arrivo e, dopo quattordici mesi, la strada dovrebbe riaprire nel doppio senso di circolazione. Una novità importante in una zona cruciale della città. Così come sarà importante, a quanto pare a breve, l’avvio dei lavori all’ex campino di San Prospero. Con l’apertura delle buste e l’affidamento dei lavori all’associazione di imprese Sies-Azienda agricola Fratelli Buccelletti per 704mila euro, è in programma l’inizio delle operazioni di recupero per stralci, in modo da consentire sempre l’attracco dei bus turistici e, in parte molto ridotta, anche delle auto.