Borodin e Mozart, i ’Solisti’ li fanno rivivere sul palco

Tornano in concerto i Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara. Oggi, alle 10.30, ’Ferrara Musica al Ridotto’ propone Antonio Aiello (violino primo), Pervinca Rista (violino secondo), Alessandro Savio (viola prima), Fiorenza Barutti (viola seconda), Leonardo Sapere (violoncello primo) e Valentina Migliozzi (violoncello secondo) con il cornista Simone Cinque, in quattro stupende pagine cameristiche: due Trii per archi e il Sestetto die il Quintetto col corno K. 407 dilo scrisse per il cornista austriaco Joseph Leutgeb. Colloquiale ed amabile, il Quintetto K. 407 è stato paragonato a un Concerto in miniatura: il corno ha spesso un ruolo da protagonista, introducendo temi e dominando l’ensemble, mentre gli archi lo accompagnano. Quanto a, non c’è dubbio che debba la sua fama alle opere orchestrali, ma ha scritto anche splendide pagine cameristiche, fin da quando – alla fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento – insegnava chimica all’Università di San Pietroburgo e non pensava alla musica come ad una professione.