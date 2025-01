Anteprima24.it - Biancolino: “Se qualcuno vuole andare via? Amen…”

Tempo di lettura: 2 minuti“Mi aspettavo una Cavese come l’abbiamo vista. Chi gioca con l’Avellino da sempre qualcosa in più ma è giusto sia così. La Cavese ha trovato un Avellino con un sistema di gioco diverso. I subentrati hanno fatto una buona gara”. E’ l’analisi del tecnico, Raffaeledopo il successo arrivato in casa (2-1) contro i metelliani. “Servono i punti. Ciqualcosa in più, perché non basta mai – dice – Campanile? La rifarei perché li vedo tutti i giorni. Ho visto che il ragazzo mi ha dato quello che cercavo in questa partita. So che ci sono giocatori importanti, come ho sempre detto. Qualsiasi scelta che faccio sbaglio sempre, ma loro sanno che tutti possono giocare. Rifarei la scelta di Campanile, che non considero un calciatore della Primavera. Sembra non abbia fatto nulla, ma in generale tutta la squadra nel primo tempo ha fatto male.