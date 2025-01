Ilfattoquotidiano.it - Allarme capre a Stromboli: duemila, affamate e aggressive. Gli abitanti di Ginostra: “Politica assente, ora lo sterco finisce nell’acqua”

pochi,, invece, tante e ovunque. Sui tetti, nella pista dell’eliporto, nei giardini, nei terrazzamenti. Quasi un’invasione: sono circaa fronte di 30 residenti. Succede a, il piccolo abitato nel versante nord-ovest di, dove la popolazione è sempre più esasperata e punta il dito contro l’inerzia degli Enti preposti: “Abbiamo scritto ma non abbiamo ricevuto risposta se non un continuo rimpallo tra Comune e Regione”, sottolinea Gianluca Giuffrè, scrittore e abitante di. Il sovrannumero diselvatiche sempre più, infatti, sta accrescendo il malcontento nell’isola più a Nord delle Eolie, già esasperata dall’inerzia amministrativa dopo l’incendio causato, nel maggio del 2022, dalle riprese della Fiction “Sempre con te”, andata in onda sulla Rai.