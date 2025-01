Sport.quotidiano.net - Tre schiaffi al Monza, il Bologna griffato Castro e Orsolini torna alla vittoria

, 18 gennaio 2025 – Il, prima di questo 2025. La squadra di Italiano non fallisce la prova di maturità e dopo il pari con recriminazioni con la Roma e la bella prestazione contro l’Inter a San Siro nel recupero di mercoledì supera ilal Dall’Ara con il punteggio di 3-1 grazie ai suoi uomini offensivi: da un ritrovatoautore dell’assist per la prima rete die del gol che ha chiuso i giochi, ad Odgaard, ancora a segno, passando per il già citato attaccante argentino, a segno con un gol da centravanti puro. Di Maldini la rete che illude gli uomini di Bocchetti. La partita infatti si mette subito in salita per la squadra di Italiano che va sotto dopo 4’: contropiede delcon Ciurria che esce pal piede della sua metà campo e arriva fino al limite per poi scaricare su Maldini che non sbaglia e trafigge Ravaglia.