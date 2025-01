Ilfattoquotidiano.it - Timothée Chalamet sul red carpet con la bici elettrica a noleggio: multato

Voleva fare il fenomeno “green” e invece lo hanno. La prima londinese di A Complete Unknown ha regalato una bella sorpresa a, giovane interprete dell’iconico folk singer Bob Dylan nel film diretto da James Mangold. Il 29enne è giunto sul reddel film direttamente con unagrigia e verde della municipalità di Londra, a dire il vero arrancando un pochino come se la pedanina della premiere fosse il Mortirolo. Ebbene, una volta sceso dalla sella, fatto la consueta foto del mezzo per amici e social,si è messo in posa per i flash sempre con la tristedel bike sharing Lime che, oltretutto, pubblicizzava non proprio in modo occulto Uber.Insomma, foto che nessun fotografo potrà mai utilizzare per il resto dei giorni. Detto questo, e rilevato come l’appeal delle star anche solo fino a qualche tempo fa vivesse di accostamenti con bolidi, moto o auto che fossero, la storiella ecologica del monocordeè finita con una multa che, a seconda dei giornali che lo riportano, varierebbe dalle 63 alle 79 sterline.