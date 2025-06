Cassano dice come lo trattava Gattuso | Ha un dito di 14 metri me lo metteva in bocca e mi alzava

Antonio Cassano svela un aneddoto sorprendente sui tempi d'oro al Milan, quando Rino Gattuso aveva metodi decisamente diretti e… originali. Con il suo carattere focoso e la sua grinta, Gattuso non esitava a usare tecniche un po’ sopra le righe per motivare i suoi compagni. Ma cosa nascondeva davvero quell’episodio? Continua a leggere per scoprire il lato più autentico e imprevedibile di due campioni leggendari.

Antonio Cassano racconta cosa gli faceva Rino Gattuso ai tempi del Milan: "Quando io non mi volevo allenare, oppure quando io mi comportavo in un certo modo, mi metteva il dito in bocca e me lo tirava, tipo amo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cassano: «Avevo detto a Spalletti di non allenare la Nazionale. Gattuso è un grandissimo allenatore» - Antonio Cassano, volto noto del calcio italiano, torna a parlare di grandi nomi e decisioni importanti nel mondo del pallone.

