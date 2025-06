Devastante incendio brucia hotel della famosa località di vacanza | vigili del fuoco al lavoro

Un rogo devastante ha sconvolto la celebre località di vacanza, trasformando il cielo in un’immensa colonna di fumo e alimentando la paura tra i residenti. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area: un fronte di emergenza che tiene tutti con il fiato sospeso. La situazione si è sviluppata rapidamente, lasciando intravedere quanto possa essere fragile la tranquillità di questi luoghi amati.

Una densa colonna di fumo ha destato allarme e preoccupazione nella mattinata di martedì 24 giugno, quando le fiamme si sono alzate improvvisamente da un edificio in apparente stato di quiete. Il cielo, in breve tempo, si è oscurato sopra i tetti di una zona residenziale, mentre i residenti osservavano increduli lo sviluppo di un incendio che si è rivelato subito di proporzioni importanti. I primi a dare l’allarme sono stati alcuni passanti, allarmati dall’odore acre e dal fumo che si propagava rapidamente. >> Choc all’Isola dei Famosi: la naufraga ci ha messo il piede sopra, senza scarpe. Finisce malissimo All’interno della struttura colpita, al momento del rogo, non vi erano turisti o avventori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incendio - devastante - brucia - hotel

Devastante incendio lascia una famiglia senza niente… Lanciata una campagna di raccolta fondi on line. Più di 250 donazioni solo nelle prime 24 ore sommergono di affetto le persone di Sonnino - Un devastante incendio ha ridotto in cenere la casa della famiglia Farinella a Sonnino Scalo, portandoli a perdere ogni cosa.

AGGIORNAMENTO – INCENDIO RAIBANO: TUTTI NEGATIVI I RILIEVI DI ARPAE, NESSUN RISCHIO PER LA SALUTE L’Amministrazione Comunale di Riccione informa che l’incendio sviluppatosi nel pomeriggio di oggi, domenica 1 giugno, nell’area di st Vai su Facebook

VIDEO. Devastante incendio nell'hotel (con oltre cent'anni di storia), fiamme altissime e un'enorme colonna di fumo visibile a distanza: vigili del fuoco in azione; Brucia lo storico hotel Panorama di Fai della Paganella; Turchia, in fiamme un hotel: decine di morti.

Vasto incendio a Cattolica, fiamme all’ex hotel Hawaii. “Non aprite le finestre e non accendete i condizionatori” - La sindaca Foronchi spiega le misure adottate a scopo precauzionale: “Sono in corso ulteriori misurazioni per l'aria ma tutto sembra esser ... Scrive msn.com

Vigili del Fuoco in azione a Cattolica: brucia ex hotel - Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Cattolica, in provincia di Rimini, per spegnere un incendio ... Secondo notizie.tiscali.it