Perde il controllo e si ribalta su un fianco lungo la Statale

Una notte di tensione a Cles, dove un'auto si è ribaltata lungo la Statale 43 a Faè, suscitando paura tra i residenti. Intorno all’1:10, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere i coinvolti e mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma ciò che conta è che nessuno abbia riportato gravi ferite. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando in una rapida soluzione.

Tanta paura nella notte di martedì 24 giugno a Cles: intorno all'1:10 i vigili del fuoco sono stati allertati a causa di un'auto che si è ribaltata adagiandosi su un fianco lungo la Statale 43 a Faè. Ancora in fase di chiarimento i motivi del sinistro.

