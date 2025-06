Volto tumefatto e un polmone collassato arrestato per le violenze sulla convivente

Un episodio di estrema brutalità scuote la capitale: un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver ridotto la convivente in condizioni gravi, con un volto tumefatto e un polmone collassato. La vicenda, avviata da indagini approfondite, mette in luce ancora una volta l’importanza della tutela contro la violenza domestica. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda e le azioni intraprese dalle forze dell’ordine per fermare simili atrocità.

Pestata con tanta violenza da farle collassare un polmone. Con questa accusa è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante un 38enne, originario di Roma, su ordine del giudice del Tribunale di Spoleto. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito.

