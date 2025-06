Volley A1 femminile Gianluca Carboni sarà ancora il preparatore atletico della Bartoccini MC Restauri Perugia

Per lui sarà la quinta stagione nello staff tecnico delle Black Angels, anche se non è mai stato così determinato come in questa nuova avventura. La conferma di Gianluca Carboni rappresenta un elemento di continuità e garanzia per il team, puntando a consolidare la forza e la determinazione della squadra nel prossimo campionato di volley A1 femminile.

Prosegue all'insegna della continuità il percorso della Bartoccini MC Restauri Perugia in vista della prossima stagione: Gianluca Carboni è stato confermato nel ruolo di preparatore atletico della squadra. Per lui sarà la quinta stagione nello staff tecnico delle Black Angels, anche se non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, Gianluca Carboni sarà ancora il preparatore atletico della Bartoccini MC Restauri Perugia

In questa notizia si parla di: gianluca - carboni - sarà - preparatore

Lautaro a Inter TV: «Felicissimo per Carboni, lo conosco fin da piccolino! Col River Plate sarà speciale per me» - Lautaro Martinez, protagonista indiscusso dell’Inter, si mostra estremamente felice dopo la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, celebrando anche la crescita di giovani talenti come Carboni, che conosce fin da quando era piccolo al River Plate.

Volley A1 femminile, Gianluca Carboni sarà ancora il preparatore atletico della Bartoccini MC Restauri Perugia; Carboni confermato preparatore della Bartoccini MC Restauri; Il ternano Fabio Ferraro è il nuovo capo allenatore di E3Energy Basket Todi in C.