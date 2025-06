Il supercomputer italiano Cresco8 del Centro Enea di Portici tra i 300 più potenti al mondo

Il supercomputer italiano Cresco8, inaugurato a Portici nel 2023, è un vero orgoglio nazionale, posizionandosi tra i 300 più potenti al mondo e raggiungendo la 228ª posizione nella classifica globale. Realizzato in collaborazione con Intel, rappresenta un balzo avanti nella ricerca scientifica italiana, contribuendo in settori cruciali come la fusione nucleare e oltre. Questo straordinario dispositivo dimostra come l’Italia possa competere ai massimi livelli tecnologici, aprendo nuove strade per il futuro della scienza e dell’innovazione.

Il supercomputer italiano Cresco8, inaugurato lo scorso aprile nel Centro Ricerche Enea di Portici, vicino Napoli, è entrato nella top 500 dei calcolatori più potenti del mondo, piazzandosi alla 228esima posizione. Il dispositivo, realizzato in collaborazione con Intel, è l’ultima evoluzione della famiglia di supercomputer Cresco e sta accelerando la ricerca in molti settori: dalla fusione nucleare, dove è determinante nella realizzazione del Divertor Tokamak Test Facility (Dtt), l’impianto sperimentale in costruzione al Centro Ricerche Enea di Frascati, ai cambiamenti climatici, dai nuovi materiali all’Intelligenza Artificiale applicata alle tecnologie energetiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

