Guida con noi puntata 12 | Audi Q3 Yamaha Ténéré 700 Jaecoo 7 Super Hybrid Aprilia All Stars Toyota Aygo X

Benvenuti a un nuovo entusiasmante episodio di Guida con Noi, dove le auto più innovative e affascinanti prendono vita sulla strada. Questa volta, partiamo dalla rinnovata Audi Q3, che si trasforma nella nuova entry level della gamma, offrendo un design muscolare e interni di livello superiore. Scopriremo anche le ultime novità di Yamaha, Toyota e Aprilia, accompagnandovi in un viaggio tra tecnologia, stile e performance. Pronti a scoprire cosa ci riserva il mondo delle quattro ruote? Restate con noi!

Nel nuovo episodio di Guida con Noi, il viaggio tra le due e le quattro ruote parte dalla nuova Audi Q3, che si rifà il look e cambia anima: diventerà la entry level della gamma dopo l’addio ad A1 e Q2. Cresce in lunghezza, sfoggia un design più muscolare e interni da vera ammiraglia, con strumentazione digitale, head-up display e infotainment potenziato da ChatGpt. Le motorizzazioni vanno dal diesel al plug-in hybrid, con autonomia elettrica di 120 km e ricarica in 30 minuti. Il cambio è al volante, lo sterzo è progressivo e l’esperienza di guida, come da tradizione Audi, è raffinata ma dinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it