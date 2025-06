Ue | bene la treguaIran negozi sul serio

L'Europa si schiera con fermezza per la pace, accogliendo con favore l'annuncio di un cessate il fuoco da parte di Trump, simbolo di speranza in tempi di tensione. La presidente della Commissione von der Leyen sottolinea l'importanza di un impegno serio e credibile da parte dell'Iran, ribadendo che il dialogo rimane l’unica strada possibile verso un futuro stabile e di pace duratura. La diplomazia continua a essere il nostro strumento più potente per costruire un mondo migliore.

15.13 "L'Europa accoglie con favore l'annuncio di un cessate il fuoco da parte del presidente Trump. Si tratta di un passo importante verso il ripristino della stabilità in una regione in tensione". Così la presidente della Commissione europea, von der Leyen. "Invitiamo l'Iran - aggiunge - a impegnarsi seriamente in un processo diplomatico credibile. Il tavolo dei negoziati rimane infatti l'unica via percorribile per il futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

