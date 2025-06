Messico straripa una diga | case sommerse da fango e schiuma

Una tragedia ambientale scuote Naucalpan, nello Stato del Messico, dove una diga straripa, sommergendo case di fango e schiuma inquinante. Le intense piogge hanno provocato allagamenti estesi, lasciando centinaia di residenti in condizioni di emergenza e denunciando interventi tardivi. La comunità si trova ora a fronteggiare un disastro che minaccia il loro futuro e richiede risposte tempestive e concrete. È il momento di agire per ricostruire e proteggere queste famiglie.

Un'ondata di fango e schiuma inquinante ha travolto le strade di Naucalpan, nello Stato del Messico, dopo lo straripamento della diga di Los Cuarto. Le forti pioggehanno causato l'inondazione di almeno 50 abitazioni nel quartiere Nueva San Rafael. Secondo le autorità locali, l'acqua ha raggiunto anche i 50 centimetri all'interno delle case. Ma i residenti parlano di danni in oltre 100 abitazioni, lamentando un intervento tardivo. Mobili, elettrodomestici e automobili sono stati distrutti. Sul posto sono intervenuti esercito, vigili del fuoco e protezione civile per soccorrere le famiglie colpite e ripristinare le condizioni nelle strade.

