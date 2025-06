Il nuovo documento, identificato come C8217232, rappresenta un elemento chiave nella complessa strategia di sicurezza del Regno Unito, annunciata oggi dal governo guidato da Sir Keir Starmer. Con un focus su difesa, resilienza e cooperazione internazionale, questa iniziativa mira a proteggere il popolo britannico in un contesto globale sempre più instabile. La sua introduzione al vertice Nato di L’Aja sottolinea l’impegno del Regno Unito nel rafforzare alleanze e rispondere alle minacce emergenti con decisione e visione.

Dopo la strategia industriale diffusa ieri e quella di difesa pubblicata a giugno, oggi il governo britannico guidato dal primo ministro laburista Sir Keir Starmer ha reso disponibile la strategia di sicurezza nazionale dal titolo "Sicurezza per il popolo britannico in un mondo pericoloso". La scelta della data non è causale, considerato che oggi è iniziato a L'Aja, nei Paesi Bassi, il summit Nato che confermerĂ la scelta degli alleati di raggiungere l'obiettivo del 5% del prodotto interno lordo in spese militari e di sicurezza entro il 2035, dopo che la strategia di difesa di Londra si è ispirata al principio Nato first.