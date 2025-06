Inter-River Plate | le probabili formazioni

L’attesa per Inter-River Plate si faonda, con entrambe le squadre pronte a lottare per la vetta nel Gruppo E del Mondiale per Club 2025. I nerazzurri, forti della loro solidità, cercano almeno un pareggio, mentre gli argentini sono costretti a vincere per non rischiare il sorpasso del Monterrey. Appuntamento giovedì 26 giugno alle 03.00 al Lumen Field di Seattle: scopriamo insieme le probabili formazioni e le sfide chiave di questa emozionante partita.

Gara valida per la terza giornata del gruppo E del Mondiale per Club 2025, che comprende anche Urawa e Monterrey. Le due squadre condividono la vetta, ma se ai nerazzurri basta anche il pari, gli argentini devono vincere per evitare il sorpasso del Monterrey che insegue a due punti. Inter-River Plate si giocherà giovedì 26 giugno 2025 alle ore 03.00 presso il Lumen Field di Seattle. INTER-RIVER PLATE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono molto vicini a staccare il pass per gli ottavi. La squadra di Chivu, infatti, ha a disposizione due risultati su tre, e in caso di pareggio otterrebbe il primo posto per differenza reti.

