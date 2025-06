Palou de Comasema Merck | Incrementare consapevolezza su salute riproduttiva

In un panorama europeo alle prese con una crisi di natalità, Merck si impegna a sensibilizzare sull'importanza della salute riproduttiva. Ramon Palou de Comasema, General Manager Healthcare, sottolinea la necessità di intervenire ora per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese. La sfida è complessa, ma con consapevolezza e azioni mirate, possiamo creare un cambiamento positivo. Perché investire sulla salute riproduttiva significa investire nel domani.

"In Italia, ma anche in Europa, abbiamo un problema di natalità e dobbiamo intervenire per affrontare questa criticità per il futuro del Paese". Così Ramon Palou de Comasema, General manager Healthcare Merck, intervendo al convegno 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, al Palazzo dell'Informazione a Roma.

