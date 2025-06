Roma Delvecchio | Io un romano nato a Milano

Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, rivela come il cuore di Roma abbia conquistato la sua anima, anche se nato a Milano. In un’intervista esclusiva, l’ex calciatore svela il suo legame profondo con la città eterna, che lo ha fatto sentire subito a casa e parte di qualcosa di più grande. La sua storia è un affascinante viaggio tra identità, passione e appartenenza: un racconto che emoziona e ispira.

Marco Delvecchio è stato il nuovo protagonista della serie di interviste in collaborazione tra Roma e Idealista. L’ex attaccante giallorosso ha raccontato la forte connessione che sente con la città: “ Mi sento un romano nato a Milano perché, sin da quando sono arrivato qui, la città e la gente mi ha fatto sentire subito importante. Io a Milano era il giovane cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ero considerato sempre la “promessa”. Invece, quando sono arrivato a Roma, sin dai primi periodi, mi sentivo un giocatore come tutti gli altri, non il giovanotto che forse doveva esplodere, ma mi sono sentito subito integrato con la squadra, con la città e con la gente “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Delvecchio: “Io un romano nato a Milano”

