Marevivo | La conoscenza degli oceani è uno strumento essenziale contro la crisi climatica

marevivo la conoscenza degli oceani 232 rappresenta uno strumento essenziale contro la crisi climatica. In un’epoca dominata da riscaldamento globale e perdita di biodiversità , è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni e coinvolgerle attivamente nella tutela del nostro pianeta. Solo attraverso l’educazione e l’impegno collettivo possiamo sperare di invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile per tutti.

In un’epoca come la nostra caratterizzata da crisi climatica, riscaldamento globale e perdita di biodiversitĂ , la salute ambientale è un tema centrale che le agende politiche dovrebbero affrontare con maggiore urgenza e incisivitĂ . Le giovani generazioni, eredi di un Pianeta al collasso, saranno costrette loro malgrado a farsi carico di costi ambientali e sociali che non hanno generato. Tra i mezzi a disposizione per affrontare questo grave problema, vi è senza dubbio una maggiore diffusione dell’Ocean Literacy,  che può aiutare i cosiddetti “nativi climatici”  a comprendere meglio l’influenza umana sull’oceano (e viceversa) e a orientarsi nella strada che conduce verso una soluzione concreta ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it