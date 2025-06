Biondo Uil | Serve riforma fiscale che recuperi risorse per spesa sociale

Il futuro del nostro Paese dipende da decisioni lungimiranti e concrete. Santo Biondo, segretario confederale Uil, sottolinea l'urgenza di una riforma fiscale che recuperi risorse vitali per potenziare la spesa sociale, rispondendo alle sfide demografiche e garantendo un domani più giusto e solidale. Solo così potremo costruire un equilibrio tra generazioni e assicurare un welfare sostenibile.

"Il tema demografico impatta sul tema economico, e in questo senso il tema delle risorse è fondamentale: serve una riforma fiscale che recuperi risorse da destinare alla spesa sociale". Così Santo Biondo, segretario confederale Uil, al convegno 'Demografia, un patto tra generazioni' oggi al Palazzo dell'Informazione, sede di Adnkronos.

"Il decreto fiscale contiene alcune misure condivisibili ma conferma l'assenza di una strategia strutturale.