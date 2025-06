Vertice Nato all' Aia Rutte insiste | La minaccia principale è la Russia nel 2025 oltre 50 mld $ di ' aiuti' militari per Kiev

Il vertice Nato a L'Aia, sotto la guida di Mark Rutte, si apre con un focus chiaro: la minaccia principale della Russia nel 2025, con oltre 50 miliardi di dollari previsti in aiuti militari per Kiev. Tra il sostegno all'Ucraina e l'impegno di destinare il 5% del PIL alle spese militari, i leader discutono strategie e alleanze in un contesto di crescente tensione internazionale. Un appuntamento cruciale che definirà il futuro della sicurezza europea e globale.

Tra il solito sostegno all'Ucraina e il tema del 5% del pil per le spese militari, al via il vertice Nato che durerà due giorni Si è aperto oggi il vertice Nato a L'Aia, nei Paesi Bassi. Il segretario generale degli Alleati, Mark Rutte, ha già fatto capire la linea del summit che durerà due g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vertice Nato all'Aia, Rutte insiste: "La minaccia principale è la Russia, nel 2025 oltre 50 mld $ di 'aiuti' militari per Kiev"

