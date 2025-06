aveva 77 anni nel 2020 aveva emozionato il pubblico del programma condotto da antonella clerici con il mondo di jimmy fontana

Giorgio Biagioli, artista e cantante noto per il suo coinvolgente tributo a Jimmy Fontana, ci ha lasciato all’età di 77 anni. La sua voce e il suo talento, emersi nel 2020 durante “The Voice Senior”, hanno toccato il cuore di molti, regalando emozioni indimenticabili. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande nel mondo della musica italiana. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà.

S i è spento a 77 anni Giorgio Biagioli, artista e cantante che nel 2020 aveva partecipato a The Voice Senior. Artista dalla mille sfumature, aveva raggiunto la notorietà nazionale proprio grazie alla partecipazione al noto programma tv, dove aveva interpretato Il mondo di Jimmy Fontana, conquistando pubblico e giudici. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Addio ad Harley Zuriatti: l’ex concorrente di “Affari tuoi” è morta a 29 anni. Il ricordo di Amadeus › Addio al comico Gianfranco Butinar: era famoso per le imitazioni di Califano, Pizzul e Totti Biagioli è morto in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico all’ ospedale di Frascati. 🔗 Leggi su Iodonna.it