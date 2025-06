Trasporto pubblico dal 1° luglio aumentano gli abbonamenti Tua | le nuove tariffe

Dal 1° luglio 2025, gli abbonamenti al trasporto pubblico locale su gomma in Abruzzo subiranno un aumento del 10%, una scelta necessaria per adeguarsi all'inflazione e garantire servizi efficienti. La Regione ha annunciato questa misura attraverso una delibera della giunta, sottolineando l'importanza di mantenere alta la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. Scopri come questa variazione influenzerà il tuo quotidiano e le alternative disponibili per risparmiare.

Scatta dal 1° luglio 2025 un aumento del 10% per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale su gomma in Abruzzo. Lo ha stabilito la Regione con una delibera della giunta e una successiva determinazione dirigenziale, in linea con l'adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione.

Puglia, sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico locale per gli studenti - La Puglia mette in campo un'ottima notizia per gli studenti pendolari: uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico locale per il 2025-2026.

? Nuove tariffe dal 1° luglio: giornalieri e settimanali aumentano, BIT e abbonamenti restano fermi. Un equilibrio tra esigenze economiche e utenza stabile? Ne parliamo qui: https://odisseaquotidiana.com/2025/06/aumento-metrebus-nuove-tariffe-trasporto-p Vai su X

Odissea Quotidiana. Samuel Jack · Feels Like Summer. DAL 1° LUGLIO AUMENTA IL PREZZO DI ALCUNI BIGLIETTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA E DEL LAZIO Saranno ritoccati i titoli giornalieri, plurigiornalieri e settimanali. Invariati i biglietti di c Vai su Facebook

