Le ferite di una donna rapinata a Torino Vanchiglia | scaraventata a terra da due persone in monopattino

Un episodio di violenza scuote Vanchiglia, Torino, lasciando una donna sanguinante e traumatizzata. La sera del 23 giugno 2025, due rapinatori in monopattino hanno aggredito una donna all’incrocio tra via Balbo e via Buniva, provocandole ferite e un senso di paura profonda. La scena, violenta e improvvisa, ci ricorda quanto sia importante rafforzare la sicurezza nelle nostre strade. La vicenda si conclude con un appello alla collaborazione delle forze dell’ordine e alla solidarietà della comunità.

Le ginocchia sanguinanti, il ghiaccio per provare a far passare in fretta il dolore. Cerca di riprendersi così la donna che ieri, lunedì 23 giugno 2025, è stata rapinata a Torino, all'incrocio tra via Balbo e via Buniva (quartiere Vanchiglia). La rapina Erano circa le 19 quando due.

