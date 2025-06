Esposito sulla lista della Fiorentina | l’Inter ha una valutazione – Sky

Sebastiano Esposito, talento in ascesa dell’Inter, si trova al centro di intense voci di mercato. Dopo aver attirato l’interesse del Parma, ora la Fiorentina entra prepotentemente nella corsa per assicurarsi il giovane attaccante, il cui contratto scade il prossimo anno. Con l’Inter che valuta una cessione per ottenere un ritorno economico, il futuro di Esposito potrebbe riscrivere le strategie delle big italiane. La scommessa è aperta: chi avrà la meglio?

Sebastiano Esposito, oltre a piacere al Parma, è finito pure nella lista della Fiorentina. L’Inter vorrebbe incassare dalla sua cessione, visto che il contratto va in scadenza il prossimo anno. FIORENTINA IN PRESSING – Sebastiano Esposito si trova attualmente negli States per partecipare al Mondiale per Club con l’Inter, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. L’attaccante di Castellamare piace non solo al Parma, in un affare comunque slegato da Yann-Ange Bonny, ma anche alla Fiorentina. La Viola rischia di perdere Moise Kean, corteggiato dalle sirene arabe dell’Al-Qadsiah, che è intenzionato a sborsare 51 milioni di euro per strapparlo da Firenze. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito sulla lista della Fiorentina: l’Inter ha una valutazione – Sky

