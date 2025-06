Liberati trenta cani maltrattati e lasciati nel degrado

Scenario di abbandono e sofferenza che ha suscitato unìmmediata ondata di solidarietà. Ma grazie all'intervento rapido di volontari e delle forze dell'ordine, queste creature innocenti sono state liberate dai loro aguzzini, avviando un percorso di recupero e speranza. La loro storia ci ricorda quanto sia fondamentale agire contro il maltrattamento animale e promuovere un mondo più compassionevole e giusto per tutti.

Trenta cani maltrattati in condizioni igieniche degradanti e privi di cure sanitarie. Alcuni di loro erano rinchiusi in una roulotte abbandonata nel bosco, altri legati agli alberi ed altri ancora erano lasciati liberi di vagare alla ricerca di cibo, circondati da immondizie.

