Terzo mandato la Lega ci riprova a presenta una nuova proposta | ma anche i suoi alleati sono contro

La Lega insiste con il suo progetto di terzo mandato per i presidenti di Regione, ma la strada si fa in salita. Mentre il partito di Salvini presenta una nuova proposta, i suoi alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia si oppongono fermamente, creando tensioni all’interno della maggioranza. La sfida politica è aperta: riuscirà la Lega a far passare la sua strategia o le divergenze comprometteranno il futuro dell’accordo? Continua a leggere.

La Lega ha depositato un nuovo emendamento in cui si propone l'introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. La proposta non è concordata con il resto della maggioranza: Fratelli d'Italia e, sopratutto, Forza Italia continuano a essere contrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

