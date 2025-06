Risse e droga a Foggia chiusi tre locali | maxi-multa da 5.000 euro cosa succedeva durante le serate

A Foggia, l'azione decisa delle forze dell'ordine ha portato alla chiusura di tre locali e circoli privati, con una maxi multa da 5.000 euro, per garantire sicurezza e prevenire episodi di risse e spaccio di droga durante le serate. La città si impegna a tutelare il benessere dei cittadini, rafforzando le misure di sicurezza e promuovendo un ambiente più sicuro e controllato per tutti.

La Polizia di Stato ha sospeso esercizi pubblici e circoli privati a Foggia per illeciti, garantendo sicurezza e prevenzione.

