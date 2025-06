Beautiful streaming replica puntata 24 giugno 2025 | Video Mediaset

Se vi siete persi una o più puntate di Beautiful, non preoccupatevi: grazie alla replica streaming di Mediaset, potete rivedere l’episodio inedito trasmesso il 24 giugno 2025 su Canale 5. Un’occasione imperdibile per scoprire come i sentimenti e le passioni degli amati protagonisti continuano a intrecciarsi nel ricco mondo di Beautiful. Non perdete questa opportunità di vivere ogni emozione nuovamente!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric rinnova la sua stima nei riguardi del nipote R.J. e il giovane gli ribadisce tutto il suo affetto e la sua gratitudine per avergli fatto scoprire la sua vocazione come stilista. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

