Urawa Reds-Monterrey | le probabili formazioni

Urawa Reds e Monterrey si preparano ad affrontarsi al Rose Bowl di Pasadena in una sfida cruciale valida per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club 2025. Con i giapponesi ormai eliminati, i messicani puntano tutto sulla vittoria per sperare nel passaggio del turno. Ma quali saranno le formazioni che scenderanno in campo? Scopriamo insieme le probabili formazioni di questa attesa sfida, fondamentale per il destino delle due squadre.

Gara valida per la terza giornata del gruppo E del Mondiale per Club 2025, che comprende anche Inter e River Plate. Per passare il turno i messicani devono vincere e sperare in un successo delle altre due squadre. Urawa Reds-Monterrey si giocherà giovedì 26 giugno 2025 alle ore 03.00 presso il Rose Bowl di Pasadena. URAWA REDS-MONTERREY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giapponesi, avendo conquistato zero punti, sono ormai fuori dai giochi, ma hanno comunque dato filo da torcere, sia al River Plate, pu perdendo 3-1, che all’Inter, contro la quale sono stati rimontati soltanto negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Urawa Reds-Monterrey: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: urawa - reds - monterrey - probabili

Urawa Reds-Monterrey: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparati a vivere un emozionante match tra Urawa Reds e Monterrey al Rose Bowl Stadium di Pasadena! Questa sfida decisiva della fase a gironi del Mondiale per Club promette spettacolo e suspense.

Inter-Urawa Red Diamonds: le probabili formazioni e la situazione nel girone. Secondo impegno per i nerazzurri nel Mondiale per Club. Dopo il pareggio contro il Monterrey, l'Inter vuole incamerare la prima vittoria per poi approcciare la sfida col River Plate. Vai su Facebook

Inter-Urawa formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck, Zielinski e Sebastiano Esposito; Inter-Urawa Red Diamonds, dove vedere la partita in tv: le probabili formazioni; Inter-Urawa Reds: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni.

Urawa Reds-Monterrey: dove vederla, orario e probabili formazioni - Monterrey: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Rose Bowl Stadium di Pasadena si giocherà la gara valevole ... Scrive calcionews24.com

Pronostico Urawa-Monterrey: la vittoria vale la qualificazione - Monterrey è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale e si gioca giovedì alle 3:00. Secondo ilveggente.it