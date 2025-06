Denuncia il furto dello scooter picchiato brutalmente per fargli ritirare la querela

Un episodio di violenza e inganno scuote Torre del Greco: un 28enne ha brutalmente aggredito una vittima di furto di scooter per costringerla a ritirare la querela, nascondendosi dietro un paravento rubato. La Polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato l’uomo, svelando un inquietante capitolo di cronaca che richiede giustizia e attenzione. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda inquietante.

La Polizia ha arrestato un 28enne a Torre del Greco (Napoli): trovato con un paravento da scooter rubato, avrebbe picchiato la vittima del furto per costringerla a ritirare la denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denuncia - furto - scooter - picchiato

